В Госстате подсчитали, что украинцы тратят миллиарды гривен на вино

Новости Бизнеса:В Украине за прошедший год украинцы потратили более 5 миллиардов гривен на покупку вина.

За 9 месяцев 2019 года в Украине продажи вина в розницу составили 5 млрд 686 млн грн. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

В пересчете на абсолютный алкоголь - объем розничных продаж вин в течение отчетного периода составил 743 тыс. дал.

Больше всего в розницу купили вин жители Киева - 171 тыс. дал. Немало соответствующей продукции приобрели жители Киевской (62 тыс. дал.), Харьковской (58 тыс. дал.) и Львовской (54 тыс. дал.) областей.

Меньше в розницу купили соответствующей продукции жители Луганской (5,5 тыс. дал.), Черновицкой (4,7 тыс. дал.) И Тернопольской (6,5 тыс. дал.) областей.

В денежном измерении всего в розницу было продано вин жителям столицы - на 1,7 млрд грн, меньше всего - жителям Луганской области - на 32,5 млн грн.

Как сообщалось, украинские производители изобрели собственный рецепт винного напитка небесно-голубого цвета.