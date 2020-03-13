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НБУ: Инфляция в первые месяцы года была ниже прогноза

НБУ: Инфляция в первые месяцы года была ниже прогноза
01:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Инфляционное давление в первые месяцы года исчерпывается быстрее, чем ожидал Нацбанк.

Более стремительные темпы замедления инфляции с начала 2020 года обусловлены дальнейшим отражением прошлогоднего укрепления гривни, значительным предложением сырых продуктов питания и более низкими ценами на энергоносители.

Об этом на пресс-конференции 12 марта заявил председатель Национального банка Яков Смолий, сообщает корреспондент Укринформа.

"Инфляционное давление в первые месяцы года исчерпывается быстрее, чем мы ожидали. В январе потребительская инфляция замедлилась до 3,2% в феврале - до 2,4% в годовом измерении. Это быстрее, чем предусматривала наша прогнозная траектория. Как следствие, наша инфляция находится ниже нашей среднесрочной цели в 5%, которая является оптмальной с точки зрения развития украинской экономики", - сказал Смолий.

Он подчеркнул, что более стремительные темпы замедления инфляции обусловлены рядом факторов: во-первых, это является отражением прошлогоднего укрепления гривны в стоимости товаров, прежде всего импорта. Во-вторых, выросло предложение отдельных сырых продуктов питания, и в-третьих, снизились мировые цены на энергоносители

По словам главы НБУ, эти факторы нивелировали эффект сильного потребительского спроса, который усиливался продолжающимся ростом реальных доходов населения.

"Рост реальных зарплат в январе ускорился до 12,5%", - отметил Смолий.

Он добавил, что январский прогноз Национального банка предусматривал инфляцию 4,8% на конец 2020 года, однако может быть пересмотрен в апреле в зависимости от дальнейшего развития событий.

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НБУ, Нацбанк, Бизнес, Инфлация.
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