Скачать
Пятница, 13.03.2020
Фондовый рынок США пережил крупнейший обвал за последние 33 года
Фондовый рынок США пережил крупнейший обвал за последние 33 года
США нанесли ответные удары по базам проиранских боевиков в Ираке
США нанесли ответные удары по базам проиранских боевиков в Ираке
Шахтер переиграл Вольфсбург, забив два гола на выезде (Видео)
Шахтер переиграл Вольфсбург, забив два гола на выезде (Видео)
Рецепт дня: Свинина, тушенная в сметанном соусе
Рецепт дня: Свинина, тушенная в сметанном соусе

Фондовый рынок США пережил крупнейший обвал за последние 33 года

Фондовый рынок США пережил крупнейший обвал за последние 33 года
05:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Фондовая биржа США закрылась с рекордным за последние 33 года обвалом.

Сегодня также окончательно завершился самый длинный в истории США 11-летний рост индексов.

Как сообщает CNN, индекс Dow Jones оказался в "медвежьей" зоне еще накануне, а в четверг туда попал и более широкий индекс S&P 500. "Медвежьим" считается рынок, когда цены снизились на 20% от последнего пика.

Пик S&P 500 пришелся на 19 февраля, когда индекс достиг 3386 пунктов. Однако развитие пандемии коронавируса и ценовая война на рынке нефти, которая грозит американской нефти, до 12 марта обвалила S&P 500 до 2709 пунктов.

Тренд на рост продолжался с марта 2009 года.

С 1929 года в США было 13 периодов "медвежьего рынка", в среднем он длился 21 месяц. Кратчайший тренд на снижение составлял всего три месяца в 1990 году, самый длинный - 62 месяца в период 1937-1942 годов.

Financial Times отмечает, что это рекордный обвал с "черного понедельника" 1987 года.

Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 опустился на 10,87%, что также стало антирекордом последних 33 лет. Эксперты связали падение с опасениями от воздействия коронавируса на мировую экономику.

Напомним: 9 марта Уолл-стрит показала рекордное со времен финансового кризиса 2008 года однодневное падение, а тревоги по поводу рецессии усилились, поскольку падение цен на нефть и рост страхи по поводу коронавируса вызвали панику инвесторов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Акции, Фондовый рынок, Деньги.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Минздрав: В Украине подтверждены два новых случая Covid-19
02 Ваша темная сторона: психологический тест, который поможет лучше узнать себя
03 Защитит от бессонницы: самый полезный напиток перед сном
04 Вольфсбург 1:2 Шахтер: события матча (Фото, Видео)
05 Карантин в Украине: как будет работать Верховная Рада
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Норвегии от коронавируса умер первый человек
В Норвегии от коронавируса умер первый человек
Жена Трюдо заразилась коронавирусом
Жена Трюдо заразилась коронавирусом
НБУ: Инфляция в первые месяцы года была ниже прогноза
НБУ: Инфляция в первые месяцы года была ниже прогноза
Модные сапоги 2020: главные тренды сезона (Фото)
Модные сапоги 2020: главные тренды сезона (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь