Фондовый рынок США пережил крупнейший обвал за последние 33 года

Новости Бизнеса:Фондовая биржа США закрылась с рекордным за последние 33 года обвалом.

Сегодня также окончательно завершился самый длинный в истории США 11-летний рост индексов.

Как сообщает CNN, индекс Dow Jones оказался в "медвежьей" зоне еще накануне, а в четверг туда попал и более широкий индекс S&P 500. "Медвежьим" считается рынок, когда цены снизились на 20% от последнего пика.

Пик S&P 500 пришелся на 19 февраля, когда индекс достиг 3386 пунктов. Однако развитие пандемии коронавируса и ценовая война на рынке нефти, которая грозит американской нефти, до 12 марта обвалила S&P 500 до 2709 пунктов.

Тренд на рост продолжался с марта 2009 года.

С 1929 года в США было 13 периодов "медвежьего рынка", в среднем он длился 21 месяц. Кратчайший тренд на снижение составлял всего три месяца в 1990 году, самый длинный - 62 месяца в период 1937-1942 годов.

Financial Times отмечает, что это рекордный обвал с "черного понедельника" 1987 года.

Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 опустился на 10,87%, что также стало антирекордом последних 33 лет. Эксперты связали падение с опасениями от воздействия коронавируса на мировую экономику.

Напомним: 9 марта Уолл-стрит показала рекордное со времен финансового кризиса 2008 года однодневное падение, а тревоги по поводу рецессии усилились, поскольку падение цен на нефть и рост страхи по поводу коронавируса вызвали панику инвесторов.