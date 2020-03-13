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Пятница, 13.03.2020
Закрытие границы Украины: что будет с грузоперевозками
Закрытие границы Украины: что будет с грузоперевозками
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Закрытие границы Украины: что будет с грузоперевозками

Закрытие границы Украины: что будет с грузоперевозками
18:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Бизнеса:В Мининфраструктуры отметили, что международные грузовые перевозки не прекращаются.

Международные грузовые перевозки будут продолжать осуществляться, закрытие границы их не коснется, заявили в Министерстве инфраструктуры Украины

"По решению СНБО через 48 часов Украина закроет границу для иностранных граждан на две недели. Установленные ограничения не касаются осуществления международных грузоперевозок. Международные грузовые перевозки не прекращаются", - сообщается на сайте министерства.

В Мининфраструктуры также подчеркнули, что согласно решению СНБО, несмотря на все ограничения граждане Украины смогут вернуться в страну.

Справка. В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Украина закрывает границу для иностранцев

В Украине на сегодняшний день зафиксированы три лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, один - с летальным исходом.

11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

Правительство ввело ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, но это не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей. Также введен карантин в учебных заведениях сроком на три недели и прекращено воздушное сообщение с Италией.

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Все по теме:

Мининфраструктуры, СНБО, Грузоперевозки, Коронавирус.
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