Скачать
Пятница, 13.03.2020
Закрытие границы Украины: что будет с грузоперевозками
Закрытие границы Украины: что будет с грузоперевозками
В Минздраве разработали "коронавирусный" законопроект
В Минздраве разработали "коронавирусный" законопроект
Усик сделал селфи с Чисорой во время первой дуэли взглядов (Видео)
Усик сделал селфи с Чисорой во время первой дуэли взглядов (Видео)
Тест: как хорошо Вы знаете ситуацию с коронавирусом?
Тест: как хорошо Вы знаете ситуацию с коронавирусом?

Минэкоэнерго: США создаст газовый хаб в Украине

Минэкоэнерго: США создаст газовый хаб в Украине
19:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Украина и США договорились о поставках 6-8 млрд куб. м/год LNG для создания хаба.

Правительства США и Украины договорились о поставках в Украину LNG через терминалы в Польше в объеме 6-8 млрд куб. м ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ (ПХГ), сообщил замминистра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы уже подписали письмо о намерениях (LOI) с американской компанией Louisiana natural gas Exports, Inc. Более того, они готовы были подписать меморандум с конкретными цифрами и обязательствами, но нам чисто юридически необходимо некоторое время на отработку всех вопросов, чтобы уполномочить соответствующие органы на подписание такого контракта", – сказал он.

По словам чиновника, оператором в этом проекте выступят либо "Магистральные газопроводы Украины", либо НАК "Нафтогаз Украины", но, учитывая очень большой геополитический вес этого проекта, его реализация будет проходить под патронатом президента Украины Владимира Зеленского.

Как отметил Чижик, речь идет о беспрецедентном полномасшабном проекте, который позволит усилить энергетическую и геополитическую независимость европейских стран от Российской Федерации, а также будет иметь большой экономический эффект.

"Это вопрос энергетической независимости и безопасности нашей страны и региона в целом. Таким образом, мы уменьшим зависимость всей Европы от РФ, в чем, в частности, заключается и идея американской власти. С экономической точки зрения то, о чем мы говорим, означает, что Украина будет не просто хабом, куда газ будет входить, чтобы потом разойтись по Европе. Речь идет о вхождении Украины как государства в капитал всей цепочки: от добычи газа в США до его продажи в Европу", – заключил замминистра.

По его прогнозам, для запуска этого проекта в полном объеме необходимо от двух до трех лет, поскольку сегодня остаются ограниченными возможности польской стороны для принятия заявленного объема газа в 6-8 млрд куб м.

Украина за два месяца увеличила импорт природного газа

Чижик напомнил, что Украина, располагающая самыми большими газовыми хранилищами в мире, готова уже в ближайшее время принять такой объем газа, и это не требует существенных инвестиций в инфраструктуру. "Но сейчас польский маршрут позволяет транспортировать до 2 млрд куб. м газа. Необходима реконструкция и продление газопровода с польской стороны. Также в ее планах строительство нового LNG-терминала", – пояснил замминистра. Он добавил, что вопросы участия польской стороны в этом проекте решаются с США.

"Я лично встречался с заместителями министров энергетики и экономики США, заместителем Госсекретаря, и этот вопрос рассматривался как приоритетный. И были достигнуты такие политические договоренности. Также проект готовится в тесном контакте с американским посольством", – отметил замглавы Минэкоэнерго.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, США, Польша, LNG, ПХГ, Газовый хаб.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Защитит от бессонницы: самый полезный напиток перед сном
02 Карантин в Украине: какую зарплату получат педагоги
03 Ваша темная сторона: психологический тест, который поможет лучше узнать себя
04 Зоркий глаз: самые нужные витамины для зрения
05 "Обнадеживающая" мутация: в геноме коронавируса нашли первое большое изменение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ: Прогнозировать спад пандемии коронавируса пока рано
ВОЗ: Прогнозировать спад пандемии коронавируса пока рано
Из-за карантина действует особый порядок выдачи больничных
Из-за карантина действует особый порядок выдачи больничных
В Украине - первая смерть от коронавируса
В Украине - первая смерть от коронавируса
&quot;Новый однотонный электрический фургон&quot;: рассекречена модель LEVC VN5 (Фото)
"Новый однотонный электрический фургон": рассекречена модель LEVC VN5 (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь