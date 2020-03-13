Скачать
Пятница, 13.03.2020
Украина полностью перекроет авиасообщение
Украина полностью перекроет авиасообщение
ВОЗ: Европа стала эпицентром пандемии коронавируса
ВОЗ: Европа стала эпицентром пандемии коронавируса
Нападающий Фиорентины заразился коронавирусом
Нападающий Фиорентины заразился коронавирусом
Тест: как хорошо Вы знаете ситуацию с коронавирусом?
Тест: как хорошо Вы знаете ситуацию с коронавирусом?

НБУ: Украина не может себе позволить медлить с МВФ

НБУ: Украина не может себе позволить медлить с МВФ
21:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:

В условиях распространения экономического кризиса в мире, который вызвала пандемия коронавируса, Украина не может медлить в сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Об этом заявил председатель Национального банка Украины Яков Смолий во время встречи с послами стран G7, сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Наша страна не может себе позволить дальнейшее промедление в сегодняшних условиях все более сложного доступа на международные рынки капитала в год пиковых долговых выплат. Я рад, что новое правительство подтвердило сохранение курса на продолжение начатых реформ и сотрудничества с МВФ", — заявил Смолий.

Глава НБУ подчеркнул, что в условиях усиливающейся турбулентности на мировых рынках критически значимой является заключение программы сотрудничества с МВФ.

Смолий также рассказал, что эффект от распространения коронавирусной инфекции на экономику Украины до сих пор ограничен и имеет нейтральное влияние, однако в будущем она может ощутить определенное воздействие. Распространения коронавируса рискует привести к рецессии мировой экономики и замедление украинской.

Следовательно, решение НБУ снизить учетную ставку с 11% до 10% имеет целью поддержать украинскую экономику в такие сложные времена.

"Национальный банк постоянно следит за ситуацией с распространением коронавируса в мире и в Украине и за состоянием мировых финансовых и товарных рынков, и готов при необходимости оперативно принимать меры", - заверил глава Нацбанка.

Новое правительство Украины продолжит тесное сотрудничество с МВФ

Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство, после чего назначила Дениса Шмыгаля новым главой Кабмина. Новым министром финансов стал Игорь Уманский.

12 марта в Международном валютном фонде заявили о готовности поддерживать усилия Украины в проведении реформ, направленных на экономический рост и финансовую стабильность, в сотрудничестве с новым правительством. Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. в декабре 2019 года.

Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена, поскольку наша страна выполнила не все условия для старта новой программы. 11 марта премьер-министр Шмыгаль заявил, что Украина выполнит предварительные условия для старта новой программы с МВФ в течение двух-трех недель. Согласно заявлению министра финансов Игоря Уманского, правительство рассчитывает "актуализировать договоренности с Международным валютным фондом относительно новой программы, требующие несколько недель.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, МВФ, Экономика Украины, Яков Смолий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Карантин в Украине: какую зарплату получат педагоги
02 Защитит от бессонницы: самый полезный напиток перед сном
03 Ваша темная сторона: психологический тест, который поможет лучше узнать себя
04 "Обнадеживающая" мутация: в геноме коронавируса нашли первое большое изменение
05 Зоркий глаз: самые нужные витамины для зрения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве разработали &quot;коронавирусный&quot; законопроект
В Кабмине разработали "коронавирусный" законопроект
Из-за карантина действует особый порядок выдачи больничных
Карантин: действует особый порядок выдачи больничных
Угроза коронавируса: Польша закрыла границы для иностранцев
Польша закрыла границы для иностранцев
&quot;Wash Off&quot;: группа Foals показала, как правильно мыть руки для профилактики коронавируса (Видео)
"Wash Off": Foals показала, как правильно мыть руки для профилактики коронавируса (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь