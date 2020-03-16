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Понедельник, 16.03.2020
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Криклий: Международные грузовые перевозки не прекращаются

Криклий: Международные грузовые перевозки не прекращаются
01:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Владислав Криклий заявил, движение товаров между Украиной и другими странами не отменяется.

Международные грузовые перевозки автомобильным, морским и авиационным транспортом не прекращены.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время брифинга.

"Движение грузового транспорта продолжается. Порты, грузоперевозки авиационным сообщением, морским, иностранные перевозки - они работают. Движение товара у нас продолжается", - подчеркнул Криклий.

Напоминаем, в субботу 14 марта 2020года Кабинет министров Украины принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начнет действовать с 00 ч. 00 мин. 16 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года.

А с 17 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

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Министр инфраструктуры, Владислав Криклий.
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