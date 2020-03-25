Период карантина: Украинцам продолжат выплачивать больничные

Новости Бизнеса:В связи с распространением коронавируса в Украине не изменится ситуация с выплатой больничных гражданам.

На период карантина в Украине гражданам продолжать выплачивать больничные, в частности, по двум дополнительным основаниям: в связи с отстранением от работы и на период пребывания в заведениях здравоохранения и самоизоляции.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

"Правительством на территории всей страны введен режим чрезвычайной ситуации на 30 дней. Соответственно, карантин продлен до 24 апреля. На период его действия Фонд социального страхования Украины будет осуществлять выплаты по больничным листам по расширенному перечню страховых случаев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у правительстве готовят изменения в Инструкцию о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан.

Следовательно, на период карантина фонд будет выплачивать больничные, выданные на двух дополнительных основаниях:

в связи с отстранением работы для лиц, работа которых связана с обслуживанием населения,

на период пребывания в учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под контролем в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение COVID-19.

"Финансирование материального обеспечения и страховых выплат на общих основаниях также продолжается в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщолоась ранее, по информации Минюста, во время карантина действует особый порядок выдачи листков нетрудоспособности, в том числе больничных. В частности, финансовая помощь во время карантина предоставляется Фондом социального страхования с первого дня отсутствия на работе, а во время самоизоляции - с шестого дня нетрудоспособности.

Напомним: