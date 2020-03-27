Железняк: Единственный вопрос повестки дня - закон о банках

Новости Бизнеса:Парламентский комитет рассмотрит законопроект, который усовершенствует банковскую систему, в понедельник.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрит "антиколомойский" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности 30 марта.

Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Ярослав Железняк в Facebook.

Сначала нардеп написал, что заседание комитета планируется на субботу, но потом добавил, что заседание переносится на понедельник.

"UPD: Перенесли на утро понедельника 9:00.

Завтра наш Комитет налоговой и таможенной политики в 17:00 собирается на заседание.

Единственный вопрос повестки дня - закон о банках, 3260 и альтернативные к нему.

Как минимум будет интересно", - пишет нардеп.

Вероятно, что заседание парламента может состояться в понедельник. "На данный момент мы ожидаем подтверждения информация о заседании ВР" - объяснил Железняк в комментарии ЭП.