Изменения в Госбюджет: Кабмин закончил предварительную работу

Новости Бизнеса:В связи с ЧС в Украине Кабмин провел предварительную работу над изменениями в Госбюджете для сохранения стабильного положения в стране.

Кабинет министров закончил предварительную работу над изменениями в Госбюджет Украины, в нем сохранили расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование.

Об этом в Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Закончили предварительную работу над изменениями в Госбюджет. Это был сложный процесс, но именно этого требуют сложные времена. Что имеем в итоге: несмотря ни на что, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование - сохранены", - написал премьер.

По его словам, расходы Стабилизационного фонда, о котором много говорили в последние дни, будут направлены на людей.

А именно:

дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусной болезнью;

пособие пенсионерам;

выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемические мероприятия потеряли работу;

предоставление финансовой помощи отечественному бизнесу.

Он пообещал проинформировать о деталях после утверждения проекта изменений в бюджет Кабинетом Министров.

Напомним: