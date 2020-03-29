Изменения в Госбюджет: Кабмин закончил предварительную работу

Кабинет министров закончил предварительную работу над изменениями в Госбюджет Украины, в нем сохранили расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование.
Об этом в Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Закончили предварительную работу над изменениями в Госбюджет. Это был сложный процесс, но именно этого требуют сложные времена. Что имеем в итоге: несмотря ни на что, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование - сохранены", - написал премьер.
По его словам, расходы Стабилизационного фонда, о котором много говорили в последние дни, будут направлены на людей.
А именно:
Он пообещал проинформировать о деталях после утверждения проекта изменений в бюджет Кабинетом Министров.
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