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Какая стоимость продуктов по состоянию на 31 марта 2020 года

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Какая стоимость продуктов по состоянию на 31 марта 2020 года
19:49 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса:Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия не изменились:

Средняя цена на батон была - 13,39 грн. На этой неделе цена прежняя.

Средняя цена на черный хлеб была - 21,83 грн. Цена на этой та же.

Цена на белый хлеб была 21,69 грн. Цена на этой неделе не изменилась.

Булка (упаковка 5 штук) была - 14,13 грн. На этой неделе цена прежняя.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты немного колебались:

Средняя цена за пакет молока (900 г) была 28,36 грн. Цена на этой неделе - 28,53 грн.

Кефир (900 г) стоил 28,17 грн. Цена на этой неделе - та же.

Цена за пачку масла (200 г) была - 46,12 грн. Цена на этой неделе - 45,26 грн.

Сметану (350 г) можно было купить за 30,10 грн. На этой неделе цена та же.

Цена за творог (180 г) была 24,95 грн. На этой неделе цена осталась прежней.

Мясные продукты:

Цена на мясные продукты на этой неделе немного изменилась:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 155,71 грн. Цена на этой неделе - та же.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 103,46 грн. Цена на этой неделе - 105,96 грн.

Курятина филе (1 кг), стоило - 103,50 грн. Цена на этой неделе - 107,00 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 100,95 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Крупы:

Цены на крупы на этой неделе изменились:

Цена за 1 килограмм гречки была - 30,80 грн. На этой неделе цена - 38,63 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 23,56 грн. Цена на этой неделе - 25,56 грн.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 16,49 грн. Цена на этой неделе - 17,39 грн.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 15,29 грн. На этой неделе - цена та же.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров немного изменилась:

Цена на яйца (10 шт.) была - 20,95 грн. Цена на этой неделе - прежняя.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 33,17 грн. На этой неделе цена - 31,43 грн.

Сахар (1 кг) стоил - 13,97 грн. На этой неделе цена - 14,97 грн.

Соусы и специи

Стоимость соусов и специй на этой неделе не изменились.

За соль (1,5 кг) требовали - 9,20 грн. Цена на этой неделе - 9,77 грн.

Стоимость перца черный горошек (10 г) была - 7,50 грн. На этой неделе цена - 7,17 грн.

Цена на майонез 67% (360 г) была - 21,29 грн. На этой неделе средняя стоимость - 22,79 грн.

Кетчуп (270 г) стоил - 11,92 грн. Стоимость на этой неделе - 12,57 грн.

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