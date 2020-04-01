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Господержка-2020: какие аграрные отрасли в приоритете Кабмина

Господержка-2020: какие аграрные отрасли в приоритете Кабмина
13:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Украинское правительство окажет поддержку садоводам, виноградарям и хмелеводам.

Кабинет министров определил направления государственной поддержки аграрного сектора на 2020 год, в том числе развития садоводства, виноградарства и хмелеводства.

Об этом написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в Facebook.

"Постановлением №109 определены направления государственной поддержки на 2020 год, одним из которых является финансовая поддержка развития садоводства, виноградарства и хмелеводства", - написал Высоцкий.

В частности, предусмотрена помощь на возмещение 80% стоимости посадочного материала после закладки насаждений, а также за сооружение обои и установки систем капельного орошения после полного завершения монтажных работ.

Также будут возмещать 30% стоимости без НДС построенных и реконструированных и принятых в эксплуатацию в период с 1 января по 30 сентября 2020 года объектов хранения и переработки плодово-ягодной продукции, винограда и хмеля; приобретенных в этот период основных средств и товаров, выполненных работ и полученных услуг.

Предусмотрено, что общая сумма в течение одного бюджетного года на одно хозяйство по этим направлениям государственной поддержки не может превышать 25 млн грн.

Право на государственную помощь имеют юридические лица и физические лица-предприниматели. Документы на получение господдержки принимаются до 1 октября 2020 года. Деньги садоводам, виноградарям и хмелеводам должны поступить в течение ноября-декабря 2020 года на текущий счет.

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Кабмин, Минэкономразвития, Аграрии, Тарас Высоцкий, Минэкономика.
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