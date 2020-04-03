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Пятница, 03.04.2020
"Он простой и рабочий": в комитете ВР по агрополитике прокомментировали закон о рынке земли
"Он простой и рабочий": в комитете ВР по агрополитике прокомментировали закон о рынке земли
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"Он простой и рабочий": в комитете ВР по агрополитике прокомментировали закон о рынке земли

"Он простой и рабочий": в комитете ВР по агрополитике прокомментировали закон о рынке земли
05:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Глава комитета ВР рассказал, кому принесет пользу закон о рынке земли.

Закон о введении рынка земли принесет пользу всем его участникам – как пайщикам, так и арендаторам.

Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Закон, который сейчас принят, является результатом компромисса многих вещей. Он простой и рабочий... На мой взгляд, очень хорошо, что он принят, потому что он много пользы даст всем сторонам - и паевикам, и тем, кто арендует эти паи", - отметил Сольский.

Он выразил убеждение, что серый рынок земли на самом деле уже давно существует - ее покупают и продают через эмфитевзис.

"То есть серый рынок уже существует. И то, что мы выводим его в белый - это уже хорошо. И то, что мы стимулируем другие отрасли благодаря этому закону - это тоже очень хорошо", - подчеркнул глава аграрного комитета.

По его словам, также нужно упорядочить распаевание земель государственных предприятий, и соответствующий законопроект около месяца назад зарегистрирован в Раде.

В базу Госгеокадастра уже на 96% внесена информация о частной земле рынка, который будет открыт, пояснил Сольский. Кроме того, в эту базу внесены данные об около 70% земель государственной и коммунальной собственности, инвентаризация продолжается.

"Если земля непроинвентаризирована, она не может быть объектом никаких сделок. Не только купли-продажи, но и аренды", - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что недавно вступил в силу антирейдерский закон, который снимает немало проблем, связанных с регистрацией имущественных прав, в том числе на землю.

"Очевидно, есть куда расти, поэтому эти вещи будут идти параллельно, еще есть время подтянуть критические моменты", – резюмировал Сольский.

Рынок земли: 

Верховная Рада на внеочередном заседании 31 марта 2020 года приняла закон №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Законом предусмотрено:

  • покупать землю сельскохозяйственного назначения смогут только украинцы;
  • концентрация земель в одних руках составляет до 10 тыс. га;
  • расчет за землю - исключительно безналичный с проверкой источника средств;
  • запрещается покупать землю в 50-километровой зоне от границы;
  • зафиксирована минимальная цена на земельный участок;
  • банки не смогут покупать землю - только брать в залог;
  • часть средств от продажи земель государственной и коммунальной собственности пойдет на создание Фонда развития сельских территорий.

Что происходило на внеочередном заседании Рады 31 марта: 

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Верховная Рада, Рынок земли, Николай Сольский.
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