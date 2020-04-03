"Он простой и рабочий": в комитете ВР по агрополитике прокомментировали закон о рынке земли

Закон о введении рынка земли принесет пользу всем его участникам – как пайщикам, так и арендаторам.
Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".
"Закон, который сейчас принят, является результатом компромисса многих вещей. Он простой и рабочий... На мой взгляд, очень хорошо, что он принят, потому что он много пользы даст всем сторонам - и паевикам, и тем, кто арендует эти паи", - отметил Сольский.
Он выразил убеждение, что серый рынок земли на самом деле уже давно существует - ее покупают и продают через эмфитевзис.
"То есть серый рынок уже существует. И то, что мы выводим его в белый - это уже хорошо. И то, что мы стимулируем другие отрасли благодаря этому закону - это тоже очень хорошо", - подчеркнул глава аграрного комитета.
По его словам, также нужно упорядочить распаевание земель государственных предприятий, и соответствующий законопроект около месяца назад зарегистрирован в Раде.
В базу Госгеокадастра уже на 96% внесена информация о частной земле рынка, который будет открыт, пояснил Сольский. Кроме того, в эту базу внесены данные об около 70% земель государственной и коммунальной собственности, инвентаризация продолжается.
"Если земля непроинвентаризирована, она не может быть объектом никаких сделок. Не только купли-продажи, но и аренды", - подчеркнул эксперт.
Он напомнил, что недавно вступил в силу антирейдерский закон, который снимает немало проблем, связанных с регистрацией имущественных прав, в том числе на землю.
"Очевидно, есть куда расти, поэтому эти вещи будут идти параллельно, еще есть время подтянуть критические моменты", – резюмировал Сольский.
Рынок земли:
Верховная Рада на внеочередном заседании 31 марта 2020 года приняла закон №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".
Законом предусмотрено:
Что происходило на внеочередном заседании Рады 31 марта:
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