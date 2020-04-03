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Пятница, 03.04.2020
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Инфляция, ВВП и заработная плата: Кабмин ухудшил прогнозы

Инфляция, ВВП и заработная плата: Кабмин ухудшил прогнозы
12:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kmu.gov.ua

Новости Бизнеса:Кабинет министров Украины обнародовал обновленный макроэкономический прогноз, в котором повысил прогноз инфляции в 2020 году с утвержденных ранее 5,6% до 11,6%

Правительство Украины в обновленном макроэкономическом прогнозе повысил прогноз инфляции в 2020 году с утвержденных ранее 5,5% до 11,6%, свидетельствует постановление правительства №253, опубликованное на "Урядовом портале".

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль озвучивал прогноз инфляции в 8,7% в этом году.

Согласно обновленному макропрогнозу, Кабмин ожидает, что уровень безработицы составит 9,4%, среднемесячная заработная плата работников (брутто) - 10,7 тыс. грн, а номинальная зарплата с учетом инфляции снизится на 4,5% по сравнению с прошлогодним показателем.

Что такое инфляция? Повышение общего уровня цен на товары и услуги. При инфляции на одну и ту же сумму денег по прошествии определенного времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем раньше. Покупательная способность денег снижается, а сами деньги обесцениваются.

Напомним, правительство на заседании 29 марта одобрило обновленный макроэкономический прогноз. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что рост инфляции составит 2,9% (с 5,6% до 8,7%), а среднемесячная зарплата - 11 тысяч гривен.

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Кабмин пересмотрел бюджет-2020, чтобы выделить дополнительные средства на борьбу с коронавирусом. На данный момент из-за распространения вируса по всей стране объявлена чрезвычайная ситуация и введен карантин до 24 апреля. Однако в ходе внеочередного заседания Верховная рада отказалась одобрить обновленный бюджет и направила закон Кабмина на доработку в профильный комитет.

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Инфляция, Кабмин, ВВП, Заработная плата.
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