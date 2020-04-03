НБУ: Рекомендуем украинцам выполнять банковские транзакции онлайн

Новости Бизнеса:Согласно заявлению замглавы Нацбанка, 95% банкоматов продолжают работать в условиях карантина.

Заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что банковская система продолжает работать в обычном режиме, 95% банкоматов работают, но призвал украинцев выполнять транзакции онлайн.

Об этом он сказал на пресс-брифинге.

"Банковская система продолжает работать как с населением, так и с бизнесом. При этом, около 75% отделений открыты в стране. 95% банкоматов также работают, что позволяет полностью обслуживать как физических лиц, так и юридических лиц.

С другой стороны, мы рекомендуем украинцам выполнять банковские транзакции онлайн, потому что это безопасно в условиях ситуации с карантином и распространения вируса", - сказал Чурий.

По его словам, банки активно работают над совершенствованием своих онлайн-приложений.