Скачать
Понедельник, 06.04.2020
"Всеукраинская школа онлайн" стартует с 6 апреля: когда и где смотреть, расписание уроков
"Всеукраинская школа онлайн" стартует с 6 апреля: когда и где смотреть, расписание уроков
Главные события недели: Коронавирус в Украине, внеочередное заседание Рады, увольнение Сивохо и другое
Главные события недели
Роналду хочет вернуться в Реал
Роналду хочет вернуться в Реал
Пройдите тест и узнайте, что Вам готовит будущее
Пройдите тест и узнайте, что Вам готовит будущее

Количество вакансий в Украине сократилось на 34%

Количество вакансий в Украине сократилось на 34%
23:55 Вс, 5 Апрель 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:В Украине из-за карантина существенно сократилось число вакансий.

За две недели карантина количество вакансий на украинском рынке труда сократилось на 34%.

Об этом сообщает Национальный банк Украины в своем Экономическом обзоре недели.

Как отмечается в обзоре, в течение II недели карантина количество новых вакансий продолжало снижаться, хотя и меньшими темпами, чем в І. "За две недели они уменьшились на 34%, отражая худшие ожидания предпринимателей относительно будущих доходов", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, количество новых резюме после снижения в первую неделю карантина (вероятно из-за рекомендации самоизолироваться) в дальнейшем практически не менялась.

В Госстате назвали количество безработных, претендующих на одну вакансию

Как отмечается в обзоре, практически во всех видах деятельности вырос показатель нагрузки (отношение количества резюме к количеству вакансий) за исключением розничной торговли и финансов.

В то же время, по данным Нацбанка, большинство предприятий ждет снижения товарооборота/объема производства, однако, пока они не настроены на увольнение работников.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Нацбанк, Работа, Вакансии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине с 6 апреля ужесточаются карантинные меры: что Вы должны знать
02 Дело всей жизни: Елена Шоптенко станцевала страстную румбу (Видео)
03 "Всеукраинская школа онлайн" стартует с 6 апреля: когда и где смотреть, расписание уроков
04 Хлеб и кукурузные хлопья могут повлиять на работу сердца
05 В Хмельницком планируют начать изготавливать аппараты ИВЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
На Киевщине 16 человек проверяют на коронавирус
На Киевщине 16 человек проверяют на коронавирус
Карантин: в Украине подорожал ряд продуктов питания
Карантин: в Украине подорожал ряд продуктов питания
Book Pitch: &quot;Книжный арсенал&quot; продлил прием заявок
Book Pitch: "Книжный арсенал" продлил прием заявок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь