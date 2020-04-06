Скачать
Понедельник, 06.04.2020
Границу можно будет пересечь только автотранспортом: список пунктов пропуска
Границу можно будет пересечь только автотранспортом: список пунктов пропуска
Минздрав проверяет, как доходят маски в местные аптеки
Минздрав проверяет, как доходят маски в местные аптеки
ФИФА не будет досрочно заканчивать сезон
ФИФА не будет досрочно заканчивать сезон
Энрике Иглесиас показал милое видео с младшей дочкой
Энрике Иглесиас показал милое видео с младшей дочкой

В украинских ПХГ накопили рекордное количество газа

В украинских ПХГ накопили рекордное количество газа
15:47 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса:В ПХГ Украины на 80% больше природного газа, чем за аналогичный период 2019 года.

На 31 марта 2020 года в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины хранилось 15,9 млрд кубометров газа. Это один из самых высоких за 10 лет показателей на конец марта.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз", которое является оператором украинских газохранилищ.

"На 31 марта в украинских ПХГ хранится 15,9 млрд кубометров природного газа. Это один из самых высоких показателей наполненности украинских хранилищ газа на конец марта за последние 10 лет. Так, год назад, по состоянию на 31 марта 2019 года, в ПХГ Украины хранилось на 80% меньше природного газа – 8,8 млрд кубометров", - рассказали в Укртрансгазе.

Снижение цен на бензин в Украине: Эксперт дал прогноз

При этом 1,6 млрд кубометров газа сейчас находится в режиме "таможенный склад" (1 095 дней без обложения таможенными платежами). Услугой "таможенный склад" сейчас активно пользуются трейдеры как из Украины, так и из других европейских стран и США.

Нынешний высокий уровень наполнения ПХГ обусловлен рядом факторов, в частности, высоким уровнем накопления газа в хранилищах и низким отбором из-за теплой зимы.

Заседание ОПЕК+ перенесли на 9 апреля

Укртрансгаз также напомнил, что сезон закачки в 2020 году начат раньше, чем в прошлом году: в этом году – в марте, а в прошлом году – в апреле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Украина, Укртрансгаз, ПХГ, Хранилища газа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо всем! Google выпустил новый Doodle о коронавирусе
02 В Украине с 6 апреля ужесточаются карантинные меры: что Вы должны знать
03 Повышают риск рака желудка: чем чревато потребление сосисок и колбас
04 "Всеукраинская школа онлайн" стартует с 6 апреля: когда и где смотреть, расписание уроков
05 Дело всей жизни: Елена Шоптенко станцевала страстную румбу (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Куда обращаться людям без семейного врача при симптомах COVID-19
Куда обращаться людям без семейного врача при симптомах COVID-19
Зеленский: Карантин действует, за сутки заболело меньше людей
Зеленский: Карантин действует, за сутки заболело меньше людей
Точнее в 10 раз: ИИ сможет точно определить срок службы литий-ионных батарей
Точнее в 10 раз: ИИ сможет точно определить срок службы литий-ионных батарей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь