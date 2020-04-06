В украинских ПХГ накопили рекордное количество газа

Новости Бизнеса:В ПХГ Украины на 80% больше природного газа, чем за аналогичный период 2019 года.

На 31 марта 2020 года в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины хранилось 15,9 млрд кубометров газа. Это один из самых высоких за 10 лет показателей на конец марта.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз", которое является оператором украинских газохранилищ.

"На 31 марта в украинских ПХГ хранится 15,9 млрд кубометров природного газа. Это один из самых высоких показателей наполненности украинских хранилищ газа на конец марта за последние 10 лет. Так, год назад, по состоянию на 31 марта 2019 года, в ПХГ Украины хранилось на 80% меньше природного газа – 8,8 млрд кубометров", - рассказали в Укртрансгазе.

При этом 1,6 млрд кубометров газа сейчас находится в режиме "таможенный склад" (1 095 дней без обложения таможенными платежами). Услугой "таможенный склад" сейчас активно пользуются трейдеры как из Украины, так и из других европейских стран и США.

Нынешний высокий уровень наполнения ПХГ обусловлен рядом факторов, в частности, высоким уровнем накопления газа в хранилищах и низким отбором из-за теплой зимы.

Укртрансгаз также напомнил, что сезон закачки в 2020 году начат раньше, чем в прошлом году: в этом году – в марте, а в прошлом году – в апреле.