Опрос ЕВА: В Украине каждый пятый малый бизнес может закрыться из-за карантина

Новости Бизнеса:18% компаний рассматривают вариант закрытия бизнеса, 77% - сообщают о потерях до 75% от доходов, лишь 4% могут похвастаться увеличение прибыли компании.

Треть малого бизнеса (31%) планирует сокращение сотрудников, еще 21% не определились, а 48% респондентов не планируют сокращений, свидетельствует экспрес-опрос Европейской бизнес ассоциации среди 155 представителей малого и микробизнеса - участников проекта Unlimit Ukraine.

Согласно результатам опроса, который был проведен с 24 по 30 марта, 78% сообщают о потере до 75% доходов, 18% - рассматривают вариант закрытия бизнеса, 4% фиксируют увеличение прибыли.

Среди респондентов 41% планируют адаптировать заработную плату персонала, 33% еще не определились, а 26% собственников бизнеса сохранят выплаты в нынешнем размере, указала ЕБА.

"Период карантина действительно очень сложный, особенно для таких компаний, которые не могут перенести свой бизнес в онлайн. Сценария развития событий пока нет ни у кого. Вряд ли кто-то был готов к кризису такого типа", – прокомментировала менеджер проекту Unlimit Ukraine Елена Эро.

В то же время 47% собственников малого бизнеса будут искать новые возможности для развития, если карантин продлится на неопределенный период, а 22% будут вынуждены закрыть бизнес.

Как сообщалось, ситуация в мировой экономике хуже, чем во время кризиса 2008-2009 годов, заявили МВФ.