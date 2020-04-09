Скачать
Четверг, 09.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Продление карантина в Украине: В ЦОЗ сделали прогноз
Продление карантина в Украине: В ЦОЗ сделали прогноз
Будут искать, где нет масок: Украинские аптеки ждут проверки
Будут искать, где нет масок: Украинские аптеки ждут проверки
Месси и Роналду зарабатывают больше 100 миллионов евро
Месси и Роналду зарабатывают больше 100 миллионов евро
Дочь Милы Йовович исполнила песню про Антошку (Видео)
Дочь Милы Йовович исполнила песню про Антошку (Видео)

Украина вводит 65% спецпошлину на импорт на российский уголь

Украина вводит 65% спецпошлину на импорт на российский уголь
14:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Специальная пошлина в размере 65% на импорт угля, кроме антрацита и коксующегося угля, из России вводится с 15 апреля.

Специальная пошлина в размере 65% на импорт из Российской Федерации угля с рядом исключений вводится с 15 апреля, свидетельствует обнародованное на правительственном портале постановление №261 от 18 марта.

Исключением, в частности является: уголь марки "А" (антрацит), битуминозный уголь и коксующийся уголь для металлургической промышленности, а также уголь марки "П" (постный) для производителей электрической и тепловой энергии.

Согласно тексту документа, введение специальной пошлины на импорт электрической энергии, ранее анонсированной на заседании Кабмина, документом не предусматривается.

Президент поручил ограничить импорт угля и электроэнергии

Как сообщалось, 18 марта на заседании Кабинета министров Украины министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что с 1 апреля вводится специальная пошлина в размере 65% на импорт электроэнергии и угля, кроме антрацита и коксующегося угля, из России.

8 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила аукционы, на которых распределяется пропускная способность межгосударственных сечений с Россией и Беларусью на 2020 год, что означает ограничение импорта электроэнергии из России и Беларуси на время действия карантина и 30 дней после его окончания.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Уголь, Россия, Пошлина, Импорт электрической энергии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо работникам коммунальных служб: новый Doodle от Google
02 Пройдите тест и узнайте, что говорит о Вас дата рождения
03 Столько, сколько влезет: продукты, которые можно есть в любых количествах
04 В Украине за сутки 224 новых случая коронавируса
05 Коронавирус: Беларусь обратилась за помощью к ЕС
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцев предупредили о ночных заморозках - какой регион в опасности
Украинцев предупредили о ночных заморозках - какой регион в опасности
Зеленский предлагает организовать онлайн-уроки использования ИВЛ в регионах
Зеленский предлагает организовать онлайн-уроки для врачей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 апреля
Пандемия коронавируса: Как правильно читать новости о COVID-2019
Пандемия коронавируса: Как правильно читать новости о COVID-2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь