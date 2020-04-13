Криклий рассказал о проекте "Большое строительство дорог"

Новости Бизнеса:В этом году планируется построить шесть тысяч километров дорог.

В проект "Большое строительство дорог" уже стартовали 150 объектов, в целом же более 6 тысяч километров дорог государственного и местного значения планируется построить в этом году.

Об этом рассказал в интервью "Радио Свобода" министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Относительно "Большого строительства" уже ориентировочно на 40%, а это 150 объектов, дали старт. И процесс пошел. "Большое строительство" происходит. К счастью, несмотря на изменения в бюджете, то, что касается дорог и дорожного фонда, не сократили. Более того, был предоставлен кредит на сумму 19,3 миллиарда гривень государственных гарантий, как раз на выполнение "укравтодоровских" обязательств. И здесь мы тоже движемся. Поэтому "Большому строительству" быть", - подчеркнул Криклий.

По его словам, это действительно знаковый проект, потому что мы наконец увидим нового качества дороги, а еще это и развитие экономики Украины, в частности и экономики регионов.

"Мы в целом планируем более 6 тысяч километров дорог государственного и местного значения построить в этом году. И это будет абсолютный рекорд в области дорожного строительства в Украине", - сказал министр.

Он отметил при этом, что ни один регион, включая Донбасс, не обойдут вниманием.

"Луганская область у нас в направлении Станицы Луганской. Как раз дали официальный старт этому проекту наконец. 130 километров будет общая протяженность дороги. По Донецкой области - Краматорск, Мариуполь и Запорожье - вы знаете эту "дорогу жизни", которую мы еще в том году сдали. Все основные трассы, которые уже давно требовали текущего среднего и капитального ремонта, в первую очередь как раз в этом году мы к ним подходим. Восток, запад, север, юг - абсолютно все направления будут покрыты", - заверил Криклий.

Напоминаем, Президент Владимир Зеленский в видеообращении 25 марта заявил, что реализация проекта "Большое строительство" должна быть продолжена, но с соблюдением всех мер безопасности работников в условиях карантина по противодействию распространению коронавируса.