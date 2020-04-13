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Нардепы разблокировали подписание земельной реформы

Нардепы разблокировали подписание земельной реформы
16:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Верховная Рада отказалась поддержать проекты постановлений об отмене принятия решения о продаже земли.

Верховная Рада Украины рассмотрела и отклонила постановления об отмене своего решения от 31 марта 2020 о принятии в целом законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Таким образом парламент разблокировал подписание данного закона.

Парламент на внеочередном заседании в понедельник отклонил 13 постановлений об отмене голосования за рынок земли, 10 из которых зарегистрировала фракция "Батькивщина".

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Согласно установленной процедуре, председатель Верховной Рады не может подписывать принятый закон, пока народные депутаты не рассмотрят проекты постановлений об отмене голосований и не примут по ним решения.

Верховная Рада на внеочередном заседании 31 марта ночью приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.

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Документом предусмотрено, что с 1 января 2024 года приобретать сельхозземлю смогут юридические лица, порог по концентрации в одних руках возрастет до 10 тыс. га. Продажа земельных участков сельхозназначения государственной и коммунальной собственности запрещается.

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Верховная Рада, Рынок земли, Земельная реформа, Дмитрий Разумков.
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