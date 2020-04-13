Борьба с коронавирусом: Всемирный банк выделил $135 миллионов Украине

Новости Бизнеса:Руководство Всемирного банка решило выделить Украине средства для борьбы с пандемией COVID-19.

Всемирный банк предоставит Украине $135 млн на модернизацию сектора здравоохранения и противодействии эпидемии коронавируса COVID-19.

Такое решение принято во время переговоров официальных делегаций Украины и Всемирного банка, сообщает в Facebook Национальная служба здоровья.

"Украина получит 135 млн долларов США от Всемирного банка на модернизацию сектора здравоохранения и противодействии эпидемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Из общей суммы средств предусмотрено:

$50 млн долларов - для пополнения Государственного бюджета по результатам внедрения реформы системы здравоохранения и укрепления потенциала Национальной службы здоровья Украины;

$35 млн долларов - на мероприятия по усилению защиты населения и противодействию распространению эпидемии COVID-19;

$45 млн долларов - на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины.

Отмечается, что средства будут предоставляться в качестве дополнительного финансирования проекта Улучшение здравоохранения на службе у людей, который внедряется Министерством здравоохранения Украины при поддержке World Bank Ukraine с 2015 года.