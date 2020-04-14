Ипотека и автокредиты: "ПриватБанк" объявил кредитные каникулы

Новости Бизнеса:В связи с карантином в Украине в "ПриватБанке" ввели кредитные каникулы на автокредиты и ипотеку.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" с учетом экономических условий, вызванных последствиями пандемии коронавируса, вводит дополнительные "кредитные каникулы" для заемщиков по программам кредитования "Авто в рассрочку", "Жилье в кредит" и "Кредит под залог недвижимости".

Как сообщили в пресс-службе банка, клиенты, у которых возникли финансовые трудности (увольнение, отпуск за свой счет и т.д.) из-за ограничений, связанных с карантином, могут рассчитывать на перенос сроков очередных платежей до 31 июля 2020 года с соответствующим заключением дополнительных соглашений к договору после окончания карантина.

Для оформления каникул в банке предлагают заполнить заявку на сайте и напоминают, что в настоящее время штрафы и пеня за просрочку платежей не начисляются.

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.