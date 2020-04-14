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Какая стоимость продуктов по состоянию на 14 апреля 2020 года

Какая стоимость продуктов по состоянию на 14 апреля 2020 года
20:04 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса:Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия изменились:

Средняя цена на батон была - 13,64 грн. На этой неделе цена - 13,29 грн.

Средняя цена на черный хлеб была - 21,44 грн. Цена на этой - 21,80 грн.

Цена на белый хлеб была 21,49 грн. Цена на этой неделе - 18,39 грн.

Булка (упаковка 5 штук) была - 14,13 грн. На этой неделе цена прежняя.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты немного колебались:

Средняя цена за пакет молока (900 г) была 27,15 грн. Цена на этой неделе - 27,76 грн.

Кефир (900 г) стоил 28,09 грн. Цена на этой неделе - прежняя.

Цена за пачку масла (200 г) была - 45,27 грн. Цена на этой неделе - та же.

Сметану (350 г) можно было купить за 30,10 грн. На этой неделе цена такая же.

Цена за творог (180 г) была 24,95 грн. На этой неделе цена - 24,30 грн.

Мясные продукты:

Цена на мясные продукты на этой неделе немного  изменилась:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 156,96 грн. Цена на этой неделе - 157,21 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 104,93 грн. Цена на этой неделе - 101,93 грн.

Курятина филе (1 кг), стоило - 86,90 грн. Цена на этой неделе - 78,99 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 120,00 грн. На этой неделе цена - та же.

Крупы:

Цены на крупы на этой неделе не изменились:

Цена за 1 килограмм гречки была - 44,05 грн. На этой неделе цена - 43,33 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 25,89 грн. Цена на этой неделе - та же.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 16,66 грн. Цена на этой неделе - 16,73 грн.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 14,26 грн. На этой неделе - 15,49 грн.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров немного изменилась:

Цена на яйца (10 шт.) была - 19,00 грн. Цена на этой неделе - осталась прежней.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 32,90 грн. На этой неделе цена - 33,60 грн.

Сахар (1 кг) стоил - 15,17 грн. На этой неделе цена - 14,78 грн.

Соусы и специи

Стоимость соусов и специй на этой неделе изменились.

За соль (1,5 кг) требовали - 9,23 грн. Цена на этой неделе - 8,81 грн.

Стоимость перца черный горошек (10 г) была - 6,14 грн. На этой неделе цена та же.

Цена на майонез 67% (360 г) была - 22,79 грн. На этой неделе средняя стоимость - 21,73 грн.

Кетчуп (270 г) стоил - 12,07 грн. Стоимость на этой неделе - 10,82 грн.

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