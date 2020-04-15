Пенсии онлайн: В Украине 66,4% пенсионеров получают выплаты через банки

Новости Бизнеса:В Украине большая часть людей пенсионного возраста получают выплаты через банки.

По состоянию на 1 апреля в Украине 66,4 %, или 7,5 млн пенсионеров получают выплаты через банки.

Об этом информирует Пенсионный фонд Украины в Facebook.

"По состоянию на 1 апреля 2020 года 66,4% украинских пенсионеров получают пенсионные выплаты через банки", - говорится в сообщении.

В ПФУ уточняют, что речь идет о 7,5 млн пенсионеров, которые получают выплаты через банки.

В частности, 51,6% получают пенсии через ПАО КБ "ПриватБанк", 37,4% - через АО "Ощадбанк", 4,9% - через ПАО "Райффайзен Банк Аваль" и 6,2% - через другие банки.