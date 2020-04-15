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Кукурузный импорт: ЕС одобрил беспошлинный ввоз 750 тыс. тонн украинского зерна

Кукурузный импорт: ЕС одобрил беспошлинный ввоз 750 тыс. тонн украинского зерна
14:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В ЕС одобрили решение о беспошлинном ввозе украинского зерна.

Европейский Союз выдал лицензии на импорт 750 тыс. тонн кукурузы в рамках квоты для беспошлинных поставок зерна украинского происхождения.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает компания УкрАгроКонсалт.

"Согласно официальным данным, опубликованным на прошлой неделе, Европейский Союз выдал лицензии на импорт 750 тыс. тонн кукурузы в рамках квоты для беспошлинных поставок зерна украинского происхождения", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, общий объем включает 2 партии по 480 тыс. тонн и 270 тыс. тонн.

Как сообщалось, по данным ежемесячного мониторинга аграрной торговли, который осуществляет Европейская Комиссия, за период с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года Украина стала третьим мировым экспортером продукции аграрного сектора в страны Евросоюза с показателем в 7,3 млрд евро. Более 83% украинских поставок в Европейский Союз составляли зерновые и масличные культуры, жиры и масла.

Напомним:

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.

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Экспорт, ЕС, Транспорт, Кукуруза, Импорт.
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