Коронакризис: ВВП Китая упал почти на 7%

Новости Бизнеса:ВВП Китая снизился на 6,8% из-за пандемии коронавируса.

Из-за негативного влияния кризиса, который вызвал COVID-19, динамика развития китайской экономики с января по март включительно оказалась отрицательной, составив 6,8%. Об этом сообщил в пятницу Государственное статистическое управление КНР, передает УНН со ссылкой на WSJ.

В 1-м квартале 2019 этот показатель достиг 6,4%.

Как отмечается в распространенном на пресс-конференции докладе, ВВП страны за три месяца составил 20,65 трлн юаней (примерно 2,92 трлн долларов по текущему курсу). Аграрный сектор за указанный период сократился на 3,2%, до 1,02 трлн юаней (около 142,82 млрд долларов), промышленность — на 9,6%, до 7,36 трлн юаней (1,04 трлн долларов), сфера услуг — на 5,2%, до 12,27 трлн юаней (1,73 трлн долларов).

В Китае постепенно замедляются темпы роста ВВП. В 2017 году они составили 6,8%, в 2018-м снизились до 6,6%, а в 2019 году, когда объем экономики КНР составил 99 трлн юаней (около 14,4 трлн долларов), до 6,1%.

Cогласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 116 — летальные. Всего в мире заболело более 2 млн человек.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.