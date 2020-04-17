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Ночные заморозки в апреле: что будет с урожаем в Украине

Ночные заморозки в апреле: что будет с урожаем в Украине
08:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Сухая осень, аномально теплая зима и весна без дождей, – все это плохо влияет на посевную и будущий урожай.

Низкие ночные температуры, заморозки значительно ниже нуля в течение 10 дней и практически по всей территории страны в сочетании с засухой – это абсолютно аномальное явление для Украины.

Как следствие, повреждения претерпели ряд агрокультур, сообщила начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко, пишет agronews.ua.

Хотя заморозки свойственны для нас, но такая продолжительность – это не нормально для украинских погодных условий, которые негативно повлияли на агрокультуры, – сообщает эксперт.

Как результат аномальных погодных условий, в отдельных районах юга и центра Украины, где ночные температуры снижались до 10-15 градусов ниже нуля, погибли значительные площади озимых. Это отдельные хозяйства, но такой факт есть. Также пострадали озимые во всех областях страны.

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Проблема еще в том, что заморозками накрыло озимые, которые уже вступили в фазу выхода в трубку. Такие растения в настоящее время могут выглядеть нормально, но будущий колос уже может быть поврежден.

Также от аномальных погодных условий пострадали: озимый рапс, ячмень, земляника, цвет абрикоса. Ранних абрикосов, персиков и всех тех культур, которые были в активной фазе цветения в период заморозков, может быть очень мало в этом году.

Особенно опасная ситуация сложилась в Одесской области. Там повреждения посевов и садов составляют самый большой процент среди других регионов Украины.

Напомним, в Кабмине отметили, что дефицита продовольственных товаров в Украине нет, все продукты есть в наличии на полках магазинов и лавок.

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Урожай, Зерно, Озимые, Посевная, Заморозки, Агрокультуры.
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