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У Зеленского рассказали, когда активизируют стимуляцию украинской экономики

У Зеленского рассказали, когда активизируют стимуляцию украинской экономики
17:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:После пика заболеваемости COVID-19 в Украине власть начнет стимулировать экономику.

Советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко во время вебинара с представителями отечественного бизнеса в понедельник сообщил, что у руководства государства уже есть план мер по стимулированию экономики.

"Они поэтапно будут внедряться после прохождения пика заболеваемости", - цитирует его пресс-служба Офиса президента.

Устенко обратил внимание, что одним из способов преодоления безработицы в Украине будет стимулирование малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, поскольку этот сектор после кризиса требует помощи от государства.

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"Стимулирование роста количества рабочих мест более эффективно, чем выплата помощи по безработице этим людям", - убежден он.

Устенко сообщил, что по инициативе президента Владимира Зеленского Кабинет министров Украины уже представил первые программы, которые помогут бизнесу сохранить рабочие места и получить финансовую помощь для продолжения деятельности.

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Все по теме:

Олег Устенко, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Владимир Зеленский, Офис Президента, Covid-19.
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