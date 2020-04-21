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Витренко: Украина может предложить миру свои хранилища для нефти

Витренко: Украина может предложить миру свои хранилища для нефти
08:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: uacrisis.org

Новости Бизнеса:Бизнес по хранению нефти становится самым прибыльным, и Украине, имеющей развитую нефтетранспортную инфраструктуру, нельзя упустить такую возможность.

Украина может предложить свои мощности для хранения мировой нефти.

Об этом в Facebook написал исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Цена на нефть в мире ушла в глубокий минус. То есть готовы платить, чтобы забирали нефть. Это можно объяснить тем, что нефть уже негде хранить, и невозможно прекратить добычу без значительных потерь в будущем", - отметил Витренко.

По его словам, в Украине существует огромная нефтетранспортная система, "где можно хранить нефть, один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также много нефтеперерабатывающих заводов, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие емкости".

Руководитель "Нафтогаза" подчеркивает, что такие возможности надо максимально монетизировать.

"С газом в Европе ситуация пока другая, но уже не знаешь, чего ожидать. Может наши газохранилища тоже скоро станут наиболее прибыльным бизнесом:)", - добавил Витренко.

Как сообщалось, 20 апреля цена нефти марки WTI впервые в истории стала отрицательной.

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Все по теме:

Нефть, Нафтогаз, Юрий Витренко, Нефтехранилища.
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