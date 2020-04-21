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Рекордный обвал цен на нефть: сколько сегодня стоит WTI и Brent

Рекордный обвал цен на нефть: сколько сегодня стоит WTI и Brent
10:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Цена американской нефти марки WTI с поставкой в мае выросла после первого в истории падения ниже нуля.

Цены на нефть WTI растут во вторник после того, как накануне достигли исторического минимума, снизившись до минус $37,63 за баррель, однако котировки североморского сорта Brent, к которому привязан российский Urals, потеряли в понедельник намного меньше - около 9%.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость барреля июньской нефти Brent составляла $25,39 (-0,70%). Баррель июньской нефти WTI торговался по $21,43 (+4,94%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $25,57 и $20,43 соответственно.

Цены на нефть снизились из-за жестких ограничений на перемещение грузов и пассажиров в рамках сдерживания пандемии коронавируса. Это привело к глобальному 30-процентному сокращению спроса на топливо, и, как следствие к столь стремительному накоплению товарных запасов нефти, что в мире не осталось свободных емкостей для ее хранения.

Предполагается, что основной центр хранения сырья в США в Кушинге, штат Оклахома, будет наполнен в течение нескольких недель.

Аналитики Citi предупреждают, что если ситуация с хранением нефти будет ухудшаться в мире быстрее, цены на Brent пойдут вниз за WTI.

После падения цен на нефть президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность приостановки импорта сырой нефти Саудовской Аравии в качестве одного из способов помочь буровой промышленности США.

Торги закрыты: нефть WTI обвалилась на 300%

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники договорились сократить нефтедобычу на 9,7 млн барр./сутки. Но этот процесс начнется с мая, а размер сокращения не достаточно большой, чтобы восстановить рыночный баланс.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 25,34 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 25,96 доллара за баррель, что на 39 центов выше уровня закрытия торгов ($25,57)

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Нефть, WTI, ОПЕК, Brent, Цена на нефть, Ннфть.
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