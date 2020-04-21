Курятина: Цены в Украине на 30% ниже, чем в ЕС

Новости Бизнеса:В Украине дали отчет о ценах на курятину, по сравнению с данными ЕС.

На фоне пандемии коронавируса спрос на курятину в ЕС растет, а цены - снижаются. По данным Европейской Комиссии, стоимость мяса птицы в марте упала на 6,5%, достигнув рекордного показателя - 184,65 евро за 100 кг продукта.

Но, несмотря на это, курятина в супермаркетах ЕС все еще стоит на порядок дороже, чем в Украине.

Например, если сравнивать цены в Украине и в Словакии, то выходит 30% выгоды на пользу украинцев.

Так, в Словакии 1 кг куриного филе (ТМ "Cocorico") стоит 3,9 евро (114,5 грн). На порядок дороже обойдется 1 кг куриного филе (ТМ "Tesco") - 5,3 евро (155,7 грн).

В Украине стоимость 1 кг куриного филе (ТМ "Золотко") составляет - 100,6 грн. Таким образом, куриное филе обходится жителям Украины на 12-35% дешевле, чем жителям Словакии.

Что касается куриных тушек, то для украинцев данный продукт обходится на треть дешевле, чем для словаков.

Например, в Словакии 1 кг куриных тушек (ТМ "Hyza") стоит 2,9 евро (85,2 грн), в Украине 1 кг продукта (ТМ "Наша Ряба") стоит 59 грн. Разница составляет 30%.

Ранее сообщалось, что производители снизили цену на курятину для украинского потребителя.

Напомним:

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.