Скачать
Четверг, 23.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 7 тысяч человек
В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 7 тысяч человек
Карта коронавируса в Украине и мире 23 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: Онлайн
Один из самых массовых турниров по баскетболу 3х3 перенесен
Один из самых массовых турниров по баскетболу 3х3 перенесен
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 24 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 24 апреля

В Минздраве объяснили закупку дорогих костюмов для медиков

В Минздраве объяснили закупку дорогих костюмов для медиков
12:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Министерство здравоохранения закупало бы защитные костюмы для медиков от украинских производителей, если бы было подтверждение об их соответствии стандартам.

Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова объяснила, что закупка более дорогих костюмов для медиков - по 488 гривень вместо 300 гривень за штуку у другого поставщика - обусловлена лучшей степенью защиты.

Об этом она сказала на брифинге, отвечая на вопрос о наличии коррупционной составляющей в закупках Министерства здравоохранения.

"Объяснение очень простое. … Есть костюмы защиты от инфекционных агентов, а есть рабочая одежда… Если мы говорим о тех медиках, которые ежедневно работают с пациентами, больными коронавирусом, то мы как государство должны гарантировать им здоровье и безопасность… В этих костюмах мы будем уверены за здоровье медиков", - отметила она.

Замминистра добавила, что заболевшие коронавирусом врачи, которых в Украине по состоянию на 23 апреля насчитывается 1368 человек, это ответственность местных органов самоуправления. По ее словам, Минздрав будет готовить письмо для выяснения, на что потрачены бюджетные деньги и какие средства защиты были закуплены.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 апреля

По словам Шаталовой, министерство на сегодня уже провело закупку 71 тысячи костюмов биологической защиты на бюджетные средства, выделенные для Минздрава.

"На закупки в рамках борьбы с коронавирусом у Минздрава есть 35 миллионов гривень. На эту сумму самыми критичными для наших врачей являются костюмы биологической защиты, и у нас уже есть закупка костюмов, которые соответствуют европейским сертификатам", - сказала она.

Как сообщалось, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, за месяц с начала карантина (12 марта) Украина потратила почти 1,5 миллиарда гривень на закупку средств и услуг для борьбы с коронавирусом в стране.

Как сообщалось, по состоянию на утро 23 апреля в Украине подтверждены 7170 случаев COVID-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 504, а скончавшихся – 187. За сутки подтверждено 578 новых случаев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Коронавирус, Светлана Шаталова, Covid-19, Защитные костюмы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся дерево и узнайте, какая профессия подходит именно Вам
02 Пандемия коронавируса: определена температура, которая убивает COVID-19
03 Джинсы 2020: 10 главных джинсовых трендов (Фото)
04 В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 7 тысяч человек
05 Итоги дня 22 апреля: В Украине продлили карантин, Саакашвили может стать вице-премьером
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве объяснили закупку дорогих костюмов для медиков
В Минздраве объяснили закупку дорогих костюмов для медиков
Fitch подтвердил рейтинг Украины &quot;B&quot; и ухудшил его прогноз
Fitch подтвердил рейтинг Украины "B" и ухудшил его прогноз
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 апреля
NK раскрыла секрет счастливых и крепких отношений (Видео)
NK раскрыла секрет счастливых и крепких отношений (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь