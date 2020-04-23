Финансирование МВФ: Украина ожидает $2 млрд транша во втором квартале

Новости Бизнеса:Украина планирует получить транш от МВФ во втором квартале 2020 года в размере 2 млрд долларов США.

Национальный банк прогнозирует, что Украина может получить транш от МВФ во втором квартале 2020 года в размере 2 млрд долл. США.

Об этом на брифинге сказал председатель Национального банка Яков Смолий.

"Украина вплотную приблизилась к одобрению Советом директоров МВФ новой программы сотрудничества. Наш обновленный прогноз предполагает получение первого транша финансирования на сумму около 2 млрд долл. США уже во втором квартале", - сказал Смолий.

По его словам, это позволит покрыть увеличенный до 7,5% ВВП дефицит государственного бюджета и поможет уверенно пройти период пиковой долговой нагрузки. А также финансирование от МВФ и других официальных международных партнеров позволит поддерживать международные резервы Украины на уровне 27-29 млрд долл. США в течение этого и последующих лет.

Как сообщалось, министр финансов Сергей Марченко заявил, что после того, как будет принят пакет необходимых законов, Украина надеется получить от МВФ до конца года дополнительно около 5 миллиардов долларов в рамках новой кредитной программы. Украине для того, чтобы получить транш, осталось принять "банковский закон" о невозвращении банков их бывшим владельцам.