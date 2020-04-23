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Нацбанк: из-за обвала цен на нефть в Украине может подешеветь бензин

Нацбанк: из-за обвала цен на нефть в Украине может подешеветь бензин
18:17 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Бизнеса:В НБУ заявили, что из-за обвала мировых цен на нефть цены на бензин в Украине могут снизится.

По прогнозам Национального банка Украины, из-за обвала мировых цен на нефть стоимость бензина в Украине может снизиться на 10-15% по итогам 2020 года.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб. 

"Мы уже сейчас видим достаточно ощутимое снижение цен на топливо. Оно происходит уже в течение достаточно длительного времени, это было связано с ревальвацией обменного курса, и также сейчас есть эффект снижения цен на нефть", - сообщил Сологуб. 

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Он отметил, что уже сейчас в годовом измерении падение цен на горючее перевалило за двузначную отметку и регулятор ожидает, что этот эффект будет продолжаться. 

"В нашем прогнозе макроэкономическом мы закладываем, что цена на нефть в этом году будет на уровне 35 долларов за баррель, однако это предположение, она может быть и ниже. Учитывая это, мы ожидаем, что падение цен на бензин будет достаточно значительным - где-то как раз 10-15%", - сказал Сологуб.

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Украина, Бензин, Нефть, Цены.
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