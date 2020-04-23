НБУ: Для удержания гривны было потрачено более 2 млрд долларов

Новости Бизнеса:Во время брифинга Олег Чурий сообщил, что Нацбанк потратил более 2 млрд долларов для удержания гривны.

Национальный банк потратил более 2 млрд долларов из золотовалютных резервов для удержания гривни от резкой девальвации.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

"Национальный банк принимал активное участие в валютном рынке во время пиковых именно кризисных ситуаций. После 10 марта мы продавали из резервов значительные суммы, иногда мы продавали по 300 млн долларов в день. В целом, при значительных колебаний Нацбанк продал более 2 млрд долларов", — отметил Чурий.

Он добавил, что если смотреть с начала года, нетто интервенции составляют — 800 млн долларов, и после того, как кризис спала, исчез ажиотаж — "с начала этого месяца Нацбанк успел выкупить в свои резервы около 600 млн долларов".

Как ранее сообщал, НБУ прогнозирует, что до конца 2020 года объем международных золотовалютных резервов составит 27 миллиардов долларов.