МИД: Украина и Азербайджан обсудили экономическое сотрудничество в рамках ГУАМ

Новости Бизнеса:Украинский министр иностранных дел обсудил с его коллегой из Азейбарджана экономическое сотрудничество в рамках ГУАМ.

Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Азербайджана Эльмар Мамедьяров обсудили повестку дня экономического сотрудничества и взаимодействия в рамках ГУАМ.

Об этом сообщает пресс-служба МИД по результатам разговора министров.

Отмечается, что стороны отметили активный характер украинско-азербайджанского диалога, в частности сотрудничество в противодействии распространению COVID-19.

Отдельной темой разговора стало обсуждение результатов официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан (16-17 декабря 2019 года).

"Министры выразили уверенность, что достигнутые в рамках визита договоренности создадут необходимые условия для углубления двустороннего сотрудничества между двумя государствами. Это будет способствовать активизации взаимодействия в экономической, туристической и транспортной сфере, а также сотрудничества в рамках ГУАМ", - говорится в сообщении.

Главы МИД также обменялись приглашениями осуществить официальные визиты в Украину и Азербайджан.