В НБУ рассказали, что даст принятие "банковского" закона

Новости Бизнеса:В НБУ рассказали, чего ожидают от "банковского" закона.

В Нацбанке рассчитывают на принятие депутатами законопроекта №2571-д о регулировании банковской деятельности, который Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал поддержать во втором чтении и в целом.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

"Только что комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал поддержать "банковский" законопроект №2571-д во втором чтении и в целом... Надеемся на скорейшее рассмотрение законопроекта в Верховной Раде", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что данный закон является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ. Он позволит сделать неотвратимым процесс вывода банков с рынка. Решение НБУ о выводе банков нельзя будет отменить, а банк вернуть к жизни. Ликвидация банка продолжится при любых обстоятельствах, а суды не смогут собой подменять Национальный банк.

Владельцам обанкротившихся банков будет предоставлена возможность защитить свои права. В законе четко определены предпосылки и процедура получения компенсации. Владелец банка сможет обратиться в суд и доказать свою правоту, если НБУ незаконно принял решение о выводе банка, а затем доказать, что ему причинен ущерб. Для того, чтобы процесс был справедливым, будет назначаться арбитр в виде международной аудиторской фирмы, которая будет отвечать за правильность расчетов компенсации.

"От его (законопроекта №2571-д - ред.) принятия зависит не только здоровье банковского сектора, но и в целом финансовой системы Украины", - отмечают в НБУ.

Как сообщалось, ко второму чтению законопроекта №2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" было внесено более 16 тыс. поправок.

За время подготовки законопроекта №2571-д ко второму чтению депутаты внесли в него более 16 тысяч поправок.

Профильный комитет рассматривал поправки к законопроекту с 21 апреля.