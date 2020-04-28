Еврокомиссар: Очевидно, что глубокая рецессия в Европе неизбежна в этом году

Новости Бизнеса:Еврокомиссар заявляет, что глубокая рецессия в ЕС в этом году неизбежна.

Экономика Евросоюза получила вследствие коронакризиса тяжелый удар, который в этом году неизбежно приведет к глубокой рецессии.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

Во время выступления на онлайн-встрече Комитета Европарламента по вопросам экономики он отметил: "Всплеск и распространение пандемии драматически изменили наш экономический прогноз. У него еще до кризиса были уязвимые места, связанные с рисками экономического спада. Но сейчас очевидно, что глубокая рецессия в Европе неизбежна в этом году. Мы представим 7 мая наш весенний прогноз, но можем использовать как ориентир последние данные Всемирного экономического обзора МВФ. В нем падение глобальной экономики прогнозируется в 3%. И это именно та причина, по которой более 100 стран мира обратились за поддержкой МВФ".

По оценке Джентилони, потери Европы будут даже более значительными.

"У нас будет очень жесткая корректировка бюджета ЕС в 2020 году, которая будет хуже, чем во время глобального финансового кризиса. Наши показатели соответствуют цифрам, показанным в обзоре МВФ, который предсказывает, что еврозона потеряет около 7,5% ВНП ( валовой национальный продукт, - ред.)", - заявил еврокомиссар.

По его словам, текущий экономический шок, который переживает Европа, имеет как внутренние, так и внешние причины. Он является беспрецедентным по своему разрушительному потенциалу, поэтому требует беспрецедентного и инновационного ответа.

"Кризис поразит всех нас, но, согласно той общей картине, вырисовывающейся в рамках нашего будущего прогноза, будет разительная разница в убытках, которые понесут страны-члены. В некоторых странах ВНП упадет более резко, чем в других, масштаб сокращения рабочих мест будет также разным. Всюду кризис увеличит безработицу, социальное и экономическое неравенство, в том числе среди тех слоев населения, которые сегодня обеспечены постоянной работой и имеют хорошие жилищные условия", - констатировал Джентилони.

Он напомнил, что страны ЕС уже направили на фискальные стимулы более 2,5% ВНП и свыше 20% от ВНП - на поддержку ликвидности предприятий и бизнеса. Но эти общие цифры не показывают потенциально разрушительные масштабы убытков, которые несут разные страны. Соответственно у них будут разные возможности для поддержки своих граждан и сохранения рабочих мест, - эти меры для разных стран будут колебаться в пределах от 1% до 3% ВНП уже в 2020 году.