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Еврокомиссар: Очевидно, что глубокая рецессия в Европе неизбежна в этом году

Еврокомиссар: Очевидно, что глубокая рецессия в Европе неизбежна в этом году
04:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Еврокомиссар заявляет, что глубокая рецессия в ЕС в этом году неизбежна.

Экономика Евросоюза получила вследствие коронакризиса тяжелый удар, который в этом году неизбежно приведет к глубокой рецессии.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

Во время выступления на онлайн-встрече Комитета Европарламента по вопросам экономики он отметил: "Всплеск и распространение пандемии драматически изменили наш экономический прогноз. У него еще до кризиса были уязвимые места, связанные с рисками экономического спада. Но сейчас очевидно, что глубокая рецессия в Европе неизбежна в этом году. Мы представим 7 мая наш весенний прогноз, но можем использовать как ориентир последние данные Всемирного экономического обзора МВФ. В нем падение глобальной экономики прогнозируется в 3%. И это именно та причина, по которой более 100 стран мира обратились за поддержкой МВФ".

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По оценке Джентилони, потери Европы будут даже более значительными.

"У нас будет очень жесткая корректировка бюджета ЕС в 2020 году, которая будет хуже, чем  во время глобального финансового кризиса. Наши показатели соответствуют цифрам, показанным в обзоре МВФ, который предсказывает, что еврозона потеряет около 7,5% ВНП ( валовой национальный продукт, - ред.)", - заявил еврокомиссар.

По его словам, текущий экономический шок, который переживает Европа, имеет как внутренние, так и внешние причины. Он является беспрецедентным по своему разрушительному потенциалу, поэтому требует беспрецедентного и инновационного ответа.

"Кризис поразит всех нас, но, согласно той общей картине, вырисовывающейся в рамках нашего будущего прогноза, будет разительная разница в убытках, которые понесут страны-члены. В некоторых странах ВНП упадет более резко, чем в других, масштаб сокращения рабочих мест будет также разным. Всюду кризис увеличит безработицу, социальное и экономическое неравенство, в том числе среди тех слоев населения, которые сегодня обеспечены постоянной работой и имеют хорошие жилищные условия", - констатировал Джентилони.

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Он напомнил, что страны ЕС уже направили на фискальные стимулы более 2,5% ВНП и свыше 20% от ВНП - на поддержку ликвидности предприятий и бизнеса. Но эти общие цифры не показывают потенциально разрушительные масштабы убытков, которые несут разные страны. Соответственно у них будут разные возможности для поддержки своих граждан и сохранения рабочих мест, - эти меры для разных стран будут колебаться в пределах от 1% до 3% ВНП уже в 2020 году.

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ЕС, Еврокомиссия, Кризис, Рецессия, Паоло Джентилони, Covid-19.
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