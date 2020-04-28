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Состояние госдолга Украины: сколько нужно вернуть

Состояние госдолга Украины: сколько нужно вернуть
14:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:С начала года госдолг Украины сократился на 4 миллиарда долларов, но в гривневом эквиваленте продолжает расти.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за март 2020 года сократился в долларовом эквиваленте на 3,6%, до 80,38 млрд долл, тогда как в национальной валюте он вырос на 10,1%, до 2 трлн 255,5 млрд грн, сообщает Министерство финансов.

В министерстве добавили, что объявление пандемии COVID-19 и ожидание возможной рецессии мировой экономики не могли не сказаться на активности инвесторов на рынке капиталов.

В марте Министерство финансов из пяти запланированных провело три аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа, по итогам которых на финансирование государственного бюджета было привлечено 33 млрд гривен.

"Средства привлекались преимущественно в иностранной валюте, но по низким ставкам. На последнем аукционе, который состоялся 24 марта, средневзвешенные ставки доходности по номинированным в долларах США и евро ОВГЗ со сроком обращения 3 месяца и 1,2 года составляли 3% и 2,22% соответственно. Доходность шестимесячных облигаций, номинированных в гривне, на аукционе 3 марта составила 9,9%", - сказано в сообщении.

За отчетный период расходы по погашению государственного долга составили 9,6 млрд грн, в том числе Украина погасила кредит в размере 200 млн канадских долларов (141,8 млн долл. США), который был выдан Канадским экспортным агентством в 2015 году. Кредит был привлечен сроком на 5 лет по ставке 1,43% для стабилизации экономики Украины.

Минфин впервые за месяц решил разместить ОВГЗ

Расходы государственного бюджета по обслуживанию государственного долга составляли 20,1 млрд грн.

Как сообщалось, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2019 год вырос в долларовом эквиваленте на 6,05 млрд долл., или на 7,7%, до 84,36 млрд долл. В гривневом эквиваленте объем госдолга за год сократился на 170,17 млрд грн, или на 7,8%, - до 1,998 трлн грн. На начало текущего года отношение государственного и гарантированного государством долга к ВВП составило 50%.

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ОВГЗ, Госдолг, Минфин, Covid-19.
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