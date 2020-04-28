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Разъяснение НБУ: Как перевести деньги на карту и не нарушить закон

Разъяснение НБУ: Как перевести деньги на карту и не нарушить закон
17:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НБУ

Новости Бизнеса:В Украине с 28 апреля вступают в силу новые требования для осуществления платежей, поэтому в НБУ рассказали, как осуществлять платежи.

В Украине с 28 апреля вступают в силу новые требования для осуществления платежей в соответствии с законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в своем разъяснении о том, как правильно осуществлять платежи с 28 апреля.

"Это никак не повлияет на большинство обычных операций по переводу денег. Проблем с дистанционной оплатой коммунальных услуг, оплатой налогов, товаров и услуг или другими обычными переводами граждан, в частности из карты на карту, не должно возникать", - отметили в регуляторе.

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К примеру, если гражданин имеет 10 тысяч гривень, которые хочет передать родственнику или знакомому, то лучше осуществить безналичный платеж на счет знакомого или родственника. Такие платежи осуществляются, как и раньше, без ограничений по сумме. Ведь владельцы банковских счетов уже идентифицированы и верифицированы банками, которые открывали им такие счета. Такую уплату просто и удобно можно осуществить удаленно с помощью дистанционных сервисов банка.

Если же гражданин имеет исключительно наличные - тогда этот платеж можно сделать: в отделении банка, имея с собой паспорт, через устройства с функцией приема наличных - терминалы самообслуживания, банкоматы (далее - ПТКС), которые технологически смогут обеспечить верификацию плательщика. Если это, например, ПТКС банка, в котором плательщик имеет карточку, тогда банк сможет верифицировать его с помощью такой карточки.

Часто возникает вопрос относительно перевода средств в сумме 5 тыс. грн. В данном случае безналичные платежи с карты на карту или со счета на счет, как и раньше, можно осуществлять без каких-либо ограничений, и дробить платежи на части не требуется. Владельцы банковских счетов, к которым привязаны платежные карточки, и сейчас уже достаточно идентифицированны.

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Кроме того, обычные операции граждан на небольшие суммы не являются объектом финансового мониторинга. Ведь это - низкорисковые операции, банк их не будет тщательно проверять.

Более того, Национальный банк никогда не требовал, чтобы клиенты банков предоставляли информацию об источниках происхождения средств по обычным операциям на небольшие суммы.

Если гражданин хочет перевести в отделении банка наличными более 5 тыс. грн, имея при себе паспорт, он не должен подтверждать банку происхождение своих средств. Гражданам не надо для каждого небольшого платежа иметь при себе справку о доходах или другие документы. Подтверждать происхождение средств надо только во время крупных - свыше 400 тыс. грн - операций.

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Как сообщалось, Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" устанавливает в частности новые требования к надлежащей проверке клиентов финансовых учреждений. Законом предусмотрена обязанность государственных регуляторов привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с требованиями закона в течение трех месяцев с даты вступления его в силу, то есть до 28 июля 2020 года. Нормы статьи 14 Закона не распространяются на: оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы); оплату кредита в сумме до 30 тыс. грн (при условии, что финансовое учреждение может определить лицо плательщика, заключившего договор с получателем); переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карточки и т. п.

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НБУ, Украина, Банки, Карантин, Переводы.
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