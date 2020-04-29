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Минздрав продолжит реформировать медицину

Минздрав продолжит реформировать медицину
10:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:В Минздраве заявили, что по результатам аудита системы здравоохранения будет предложен механизм реформирования медицины.

Министерство здравоохранения Украины разработало механизмы реформирования системы здравоохранения, начнет внедрение их на следующей неделе, сообщил министр Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду

"Мы в ближайшее время предложим конкретные механизмы, каким образом будем финансировать все медучреждения, каким образом будем реформировать нашу медицину – мы не пойдем тем путем, который был раньше. Мы можем развивать медицину, построить медицину, которая нужна всем нам",- сказал он.

"Мы уже заканчиваем аудит (системы системы здравоохранения, - ред.). Мы предложим в ближайшие дни реальный механизм, каким образом мы будем финансировать все эти заведения, каким образом мы будем реформировать нашу медицину", - заявил Степанов.

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Министр отметил, что Минздрав в ходе аудита системы здравоохранения пытался изучить проблемы, которые возникли после старта второго этапа медреформы.

Напомним, 14 апреля Минздрав запустил аудит системы здравоохранения. Причиной послужили тревожные сигналы, которые министерство получало из регионов.

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Минздрав, Медицина, Максим Степанов, Медреформа, Аудит системы здравоохранения.
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