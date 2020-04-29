Кабмин разрешил открыть продовольственные рынки

Постановление Кабинета министров о смягчении карантина и открытии продовольственных рынков будет опубликовано и вступит в силу завтра, 30 апреля.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.
"Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность", - написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.
По его словам, основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.
На брифинге по результатам заседании Кабмина сообщили, что принятое постановление о критериях открытия рынков будет опубликовано в газете "Урядовий кур'єр" 30 апреля, после чего деятельность рынков будет возобновлена при условии соблюдения санитарных норм.
Также будут дополнительные элементы контроля - участие двоих инспекторов Госпродпотребслужбы на каждом из 872 рынков при условии соблюдения норм.
Шмыгаль также обратился к украинцам и отметил, что меньшее количество больных в Украине сравнительно с другими странами - это заслуги карантина. Досрочный выход из карантина подвергает всех опасности, подчеркнул премьер-министр.
Он добавил, что после 11 мая могут вводить адаптивный карантин - только там, где будут наблюдаться вспышки коронавируса, но не по всей стране.
О том, что правительство может на ближайшем заседании рассмотреть вопрос открытия рынков, 27 апреля заявили в Офисе президента. Сообщалось, что речь идет о 280 крытых рынках, которые обеспечивают граждан продовольством и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.
Министерство здравоохранения подготовило требования к работе рынков в условиях карантина. В случае обнаружения нарушения этих правил рынок сможет возобновить свою работу не ранее, чем через неделю.