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Кабмин разрешил открыть продовольственные рынки

Кабмин разрешил открыть продовольственные рынки
14:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Кабинет министров Украины поддержал критерии, позволяющие продовольственным рынкам возобновить свою деятельность.

Постановление Кабинета министров о смягчении карантина и открытии продовольственных рынков будет опубликовано и вступит в силу завтра, 30 апреля.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

"Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность", - написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

По его словам, основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

На брифинге по результатам заседании Кабмина сообщили, что принятое постановление о критериях открытия рынков будет опубликовано в газете "Урядовий кур'єр" 30 апреля, после чего деятельность рынков будет возобновлена при условии соблюдения санитарных норм.

Также будут дополнительные элементы контроля - участие двоих инспекторов Госпродпотребслужбы на каждом из 872 рынков при условии соблюдения норм.

Шмыгаль также обратился к украинцам и отметил, что меньшее количество больных в Украине сравнительно с другими странами - это заслуги карантина. Досрочный выход из карантина подвергает всех опасности, подчеркнул премьер-министр.

Минздрав: В Украине будут закрывать рынки за нарушения правил карантина

Он добавил, что после 11 мая могут вводить адаптивный карантин - только там, где будут наблюдаться вспышки коронавируса, но не по всей стране.

О том, что правительство может на ближайшем заседании рассмотреть вопрос открытия рынков, 27 апреля заявили в Офисе президента. Сообщалось, что речь идет о 280 крытых рынках, которые обеспечивают граждан продовольством и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.

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Министерство здравоохранения подготовило требования к работе рынков в условиях карантина. В случае обнаружения нарушения этих правил рынок сможет возобновить свою работу не ранее, чем через неделю.

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Бизнес, Продукты, Кабмин, Рынки, Карантин.
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