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Рада проголосовала за списание долгов старого энергорынка

Рада проголосовала за списание долгов старого энергорынка
15:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Депутаты поддержали законопроект, предполагающий выпуск ОВГЗ для погашения долгов ГП Энергорынок.

Верховная Рада Украины одобрила законопроект об урегулировании кредиторской и дебиторской задолженности на оптовом рынке электрической энергии, а также прекращении деятельности оптового поставщика электрической энергии.

За принятие законопроекта "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии" (№2386) в первом чтении проголосовали 258 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Докладывая по законопроекту, глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что этим документом вводятся следующие механизмы погашения задолженности: проведение взаиморасчетов; погашение (списание) задолженности; уступка права требования или замена стороны в обязательстве.

По словам Геруса, законопроект будет способствовать решению финансовых проблем государственной компании "Энергоатом", которая осуществляет производство электроэнергии на атомных станциях. Компания сможет в виде облигаций внутреннего государственного займа получить 11 млрд грн.

Согласно информации в пояснительной записке к документу, по состоянию на 31 августа 2019 года дебиторская задолженность госпредприятия "Энергорынок" составляет 30,9 млрд грн, из нее задолженность, которая возникла после введения в действие в Украине розничного рынка электрической энергии (первое полугодие 2019 года) составляет 2,4 млрд грн. Кредиторская задолженность госпредприятия "Энергорынок" составляет 28,1 млрд грн.

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Основные причины возникновения задолженности: отсутствие полного покрытия себестоимости угля угледобывающим предприятиям из государственного бюджета; низкий уровень платежной дисциплины предприятий водопроводно-канализационного хозяйства; низкий уровень платежной дисциплины потребителей электрической энергии на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, 22 апреля на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о кризисе в энергетике и поручил Кабмину совместно с народными депутатами из профильного комитета Верховной Рады разработать план действий по его преодолению для каждого направления отрасли.

В начале апреля государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, заявило о критической ситуации на энергетическом рынке из-за задолженности госкомпании "Гарантированный покупатель" в размере 5 млрд грн за отпущенную электроэнергию.

24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании создал Антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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Верховная Рада, Энергоатом, Энергорынок, Андрей Герус.
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