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Цены на нефть снова пошли вверх

Цены на нефть снова пошли вверх
10:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в пятницу утром в ходе торгов выросли в цене до 26,61 доллара за баррель.

Цены на нефть подскочили, поскольку производители сократили объемы добычи, а запасы растут медленнее, чем ожидалось. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания по состоянию на 9:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,49%. При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 18,91 доллара за баррель, прибавив 0,37%.

Производители начали сокращать объемы добычи, чтобы компенсировать спад спроса на топливо, вызванное пандемией коронавируса, в то время как в США запасы нефти выросли до меньшего показателя, чем ожидалось.

В то же время аналитики отмечают, что рынок нефти не является магически фиксированным. Проблема хранения топлива до сих пор остается.

В середине апреля 23 крупнейших производителя нефти договорились добровольно сократить производство сырья в течении двух месяцев на 9,7 млн баррелей в сутки с целью стабилизации нефтяного рынка. С июля до конца текущего года сокращение составит 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года до мая 2022 года — 5,7 млн баррелей в сутки.

Цены на нефть продолжают расти

Некоторые страны, например Кувейт, Азербайджан и Алжир, начали снижать производство заранее, не дожидаясь 1 мая.

Cокращения добычи нефти еще не начались в полной мере, однако в итоге восстановление спроса предотвратит формирование избытка предложения на рынке, рассказал эксперт Julius Baer Норберт Рюкер. Цены на нефть марки Brent могут вернуться выше $30 за баррель уже к концу лета и превысить $40 за баррель к концу 2020 года, прогнозируют в Julius Baer.

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Все по теме:

Нефть, WTI, ОПЕК, Brent, Цены на нефть.
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