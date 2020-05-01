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Укравтодор вскоре получит второй транш по кредиту под госгарантии

Укравтодор вскоре получит второй транш по кредиту под госгарантии
23:41 Пт, 1 Май 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Укравтодор получит второй транш по кредиту под государственные гарантии.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) планирует получить второй транш по кредиту под государственные гарантии в июне этого года.

Об этом рассказал председатель Укравтодора Александр Кубраков в комментарии для Укринформа.

"Мы подвязаны под планы строительства, но следующий транш - это июнь", - сказал Кубраков.

Он также отметил, что 30 апреля Укравтодор получил первый транш по кредиту под государственные гарантии. Государственный банк "Укрэксимбанк" выкупил пятилетние облигации Укравтодора на общую сумму 5,782 миларда гривень

По словам Кубракова, привлеченные под госгарантии средства ведомство потратит как на уже строящиеся проекты (Запорожский мост, трасса Днипро-Решетиловка, трасы М-09 и М-19), так и на проекты, работа по которым еще не началась.

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Напоминаем, 30 апреля АО «Укрэксимбанк» и Укравтодор подписали соглашение о предоставлении первого транша финансирования на обновление дорог на сумму более 5,7 млрд грн. Финансирование предоставляется под государственные гарантии. Всего в этом году Укравтодор сможет привлечь 19,3 милиарда грн под государственные гарантии.

Всего в 2020 году Укравтодор планирует потратить 90,2 милиардов гривень на ремонт и строительство более 4 тысяч километров дорог государственного значения.

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Укравтодор, Транш, Александр Кубраков.
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