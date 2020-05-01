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Украина сократила транзит газа почти на половину

Украина сократила транзит газа почти на половину
23:57 Пт, 1 Май 2020 Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Украина существенно сократила транзит газа с января по апрель.

За январь-апрель 2020 года транзит газа по территории Украины составил 15,5 млрд куб. м, что на 47% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Об этом сообщили пресс-службе ОГТСУ.

"За январь-апрель 2020 года транзит газа через ГТС Украины составил 15,5 млрд куб. м (включая объемы на основе новой услуги short-haul), что на 47% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и на 40% меньше по сравнению со средним значением января-апреля за 2014-2019 годы. Вместе с тем, с начала 2020 году мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены ОАО "Газпром", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в западном направлении за январь-апрель 2020 года были протранзитовано 14,0 млрд куб. м газа, что на 10,1 млрд куб. м, или 41%, меньше результаты этого же периода годом ранее.

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В южном (балканском) направлении с начала 2020 года объемы транзита сократились на 71% и составили 1,5 млрд куб. м газа. В частности, транзит в Румынию через ГИС "Орловка" составил 0,3 млрд куб. м (-92%), а в Молдову - 1,2 млрд куб. м (-4%). Снижение объемов транзита трансбалканским коридором в значительной мере обусловлено запуском с начала этого года обходного газопровода "Турецкий поток".

 

В апреле 2020 года Оператор ГТС протранспортировал 4,4 млрд куб. м природного газа в страны ЕС и Молдовы. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель уменьшился всего на 1%, а относительно объемов апреля 2019-го - уменьшился на 46%, или 3,8 млрдкуб. м.

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Газ, Украина, ОГТСУ.
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