Степанов: Все средства на доплаты медикам в размере 300%, были перечислены в регионы

Новости Бизнеса:Медицинские работники, работающие с COVID-19, жалуются, что недополучили обещанные 300% выплат, однако Минздрав соответствующие средства перечислил на места.

Все средства, которые были обещаны на доплаты медикам в размере 300%, были перечислены в регионы. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сначала нами была собрана информация в разрезе каждого медицинского учреждения, которые работали с больными коронавирусом. Общее количество заболевших по состоянию на 1 апреля у нас составляло около 440 человек по всей стране. Были собраны все медицинские работники, работавшие с этими больными, была собрана их заработная плата. И в соответствии с этими суммами были перечислены средства, чтобы были осуществлены выплаты с учетом 300 процентов", - отметил Степанов.

Он отметил, что после этого регионам была поставлена задача выплатить эти средства. Но, по словам министра, МЗ сейчас получает сигналы, выплаты не были осуществлены в полном объеме.

"По вине либо местных органов власти, либо главных врачей больниц начались манипуляции по выплатам. Это недопустимые вещи, и я еще раз подчеркиваю, что все выплаты должны осуществляться в полном объеме", - сказал он.

Степанов отметил, что уже были направлены письма главам областных государственных администраций, чтобы они отчитались в разрезе каждого медицинского учреждения, какие суммы и каким образом были осуществлены доплаты медработникам, которые работали с больными коронавирусом.

Как сообщалось, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заверил, что медики получат 300% доплаты за работу с пациентами с коронавирусом вместе с начислением зарплаты за апрель.

По состоянию на 2 мая в Украине подтверждено 11 411 случаев заболеваемости COVID-19, за сутки - 550 новых случаев.