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Путь к дефолту: Экс-премьер Гончарук об отсутствии сотрудничества с МВФ

Путь к дефолту: Экс-премьер Гончарук об отсутствии сотрудничества с МВФ
13:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Бизнеса:Гончарук высказался, касательно экономического положения Украины на данный момент.

В Украине на сегодняшний день есть все, чтобы двигаться в правильном направлении. Уже довольно скоро страна сможет привлекать дешевый кредитный ресурс и, соответственно, вкладывать больше в социальную сферу.

Об этом в интервью радио "Свобода" заявил экс-премьер Гончарук.

"У нас уникальная возможность сейчас. У нас нормальная макроэкономическая ситуация. Если бы не было коронавируса, все вообще очень неплохо. У нас низкая инфляция, которая позволяет НБУ снижать ставку рефинансирования до 8%. О чем это говорит? О том, что если продолжать в том же направлении и не делать ошибок, по крайней мере грубых, то у нас довольно скоро может быть дешевый кредитный ресурс, а это рабочие места, это высокие зарплаты, это больше налогов, которые дают возможность больше тратить на социальную сферу. то есть в правильном направлении можно двигаться. Все для этого есть", - подчеркнул он.

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Однако, по словам Гончарука, Украина пока не может отказаться от сотрудничества с МВФ.

"Я уверен, что президент понимает важность сотрудничества с МВФ. Более того, мы неоднократно говорили о том, что это не о кредите МВФ, а это о репутации страны. То есть о том, будут ли с тобой вообще работать следующие несколько лет, или нет", - подчеркнул Гончарук.

Он отметил, что отсутствие сотрудничества с МВФ - это путь к дефолту.

"Есть креативные, экзотические идеи у отдельных людей, которые также не стесняются доносить эти идеи до президента. И поэтому в публичной плоскости важно объяснять, что отсутствие сотрудничества с МВФ - это путь к дефолту. Это сценарий дефолтный. То есть люди, которые ратуют за то, чтобы отказаться от МВФ, от сотрудничества с нашими международными партнерами, ратуют за этот сценарий. Это важно понимать", - подчеркнул экс-премьер.

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Украина, МВФ, Финансы.
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