Макогон рассказал, какие убытки будет нести Украина из-за Северного потока-2

Новости Бизнеса:Сергей Макогон рассказал об убытках Украины из-за "Северного потока-2".

После пуска первой очереди «Турецкого потока» Украина почти полностью потеряла транзит газа из Российской федерации в Турцию, Грецию и Болгарию.

Об этом в Facebook написал генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

«К сожалению, приходится констатировать, что после запуска первой нитки Турецкого Потока Украина фактически полностью потеряла транзит газа из РФ в Турцию и Южную Европу (Грецию и Болгарию)», - написал он.

По мнению Макогона, «после окончания строительства трубопровода в Болгарии и запуска второй нитки Турецкого Потока, Украина ещё потеряет часть транзита, который идёт в Венгрию и Сербию (до 15 млрд м3). Запуск ожидается в конце 2020 или самом начале 2021.

Поэтому критически важно не допустить окончания строительства Северного Потока-2, так как это приведёт к полной потере транзита уже с 2025 года. Для Украины это 2,5-3 млрд долларов ежегодного дохода от транзита», - считает он.

К этому Макогон добавил, что «потенциальное решение немецкого энергетического регулятора распространить правила европейской газовой директивы на СП-2 может значительно снизить рентабельность этого проекта, так как Газпром сможет загрузить только 50% его мощности. Но нам всем нельзя расслабляться. Борьба с СП-2 должна оставаться ключевой задачей не только для Оператора ГТС України, Нафтогаза України, но и для МИД и МинЭкоЭнерго», подчеркнул чиновник.

Как сообщалось, 8 января 2020 года президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток».